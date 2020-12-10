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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:01:47 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

İlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Mambru (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Emine Arıcı (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)

Setler: 18-25, 25-21, 32-30, 27-25

Süre: 132 dakika (26, 31, 43, 32)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında İlbank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.

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