  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:44:45 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz)

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Mısra Aşçı, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge)

Setler: 25-16, 25-18, 25-16

Süre: 66 dakika (20, 25, 21)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta erteleme maçında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay