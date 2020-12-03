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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:36:45 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Bade Keskin)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı, Anthi, Berra Eren, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme)

Setler: 8-25, 15-25, 20-25

Süre: 59 dakika (15, 20, 24)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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