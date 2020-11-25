  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 3 -Beşiktaş: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:56:36 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Aysim Erginay

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Ezgi Derin Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)

Setler: 25-17, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (23, 27, 23)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Ermenileri yerin dibine sokacak anlar! Azerbaycanlı komutandan dünyaya insanlık dersi
Gündem

Ermenileri yerin dibine sokacak anlar! Azerbaycanlı komutandan dünyaya insanlık dersi

Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bölgelerde yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfusunun bölgeden çıkmasına yardım etti. Azerbaycanlı kom..
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı
Siyaset

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tep..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay