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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - Karayolları: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:40:53 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

VakıfBank: Maja, Gabi, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Haak, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)

Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili, (Selin Navruz, Ayçin Akyol, Selis Selvi, Kübra Kegan, Doğa Diraz)

Setler: 25-16, 25-11, 25-10

Süre: 59 dakika (21,19,19)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

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