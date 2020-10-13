Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Galatasaray HDİ Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhılıuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan)
Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız ( Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Göknur Silen)
Setler: 25-14, 25-20, 25-13
Süre: 68 dakika (22, 24, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 9.hafta karşılaşmasında Galatasaray HDİ Sigorta, sahasında Beşiktaş’ı 3-0 yendi.