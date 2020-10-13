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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:20:31 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, İlknur Çakar

İlbank: Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Onal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Melda Güler, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nur Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Fatma Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Nazlı Polat)

Setler: 25-10, 25-9, 25-9

Süre: 54 dakika (20, 19, 15)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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