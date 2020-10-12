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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:43:23 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

13.00 İlbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-PTT (Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

16.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

19.00 VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)


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