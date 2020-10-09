  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:31:44 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)

Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)

Setler: 25-16, 25-14, 25-17

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

BURSA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov baş..
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?
Teknoloji

Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?

Dünyanın merakla takip ettiği Türk drone’larının başarısı Alman medyasını kıskandırdı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay