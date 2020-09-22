Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Kuzeyboru: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: Aksaray
Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy, Matea (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Vasilantonaki, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Rachael Adams (Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı, Hande Korkut)
Setler: 25-18, 25-20, 17-25, 25-19
Süre: 116 dakika (25, 31, 30, 30)
AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.