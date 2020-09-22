Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beşiktaş: 1 - PTT: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Coşkun
Beşiktaş: Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ece Güneşen, Rida Erlalelitepe, Zeynep Batmaz)
PTT: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dimitrova, Lisvel, Vuchkova (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Ceyda Aktaş)
Setler: 24-26, 25-23, 20-25, 7-25
Süre: 112 dakika (28, 33, 30, 21)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.