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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:02:54 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aysim Erginay, Ali Sarıkuzu

İlbank: Birgül Parlak, Sinead, Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ezgi Arslan, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Özge Nur Çetiner, Ada Germen, Gökbudak Aydınlar)

Setler: 19-25, 17-25, 22-25

Süre: 85 dakika (28, 26, 31)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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