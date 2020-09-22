Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank: 0 - Türk Hava Yolları: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aysim Erginay, Ali Sarıkuzu
İlbank: Birgül Parlak, Sinead, Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ezgi Arslan, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Özge Nur Çetiner, Ada Germen, Gökbudak Aydınlar)
Setler: 19-25, 17-25, 22-25
Süre: 85 dakika (28, 26, 31)
ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.