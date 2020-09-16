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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta: 1 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:36:03 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Sezen Keskekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)

Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ebrar Karakurt, Merve Dalbeler, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)

Setler: 25-20, 24-26, 19-25, 10-25

Süre: 109 dakika (27, 35, 29, 18)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.


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