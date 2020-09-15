Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Ligin ikinci haftası 6 maçla başladı
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı.
Ligde oynanan maçların sonucu şöyle:
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT: 0-3
Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor: 3-1
VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor: 0-3
İlbank-Karayolları: 1-3
Ligde ikinci hafta, yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.