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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 1 - Karayolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:09:50 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)

Karayolları: Havili, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Selis Selvi)

Setler: 27-29, 25-20, 23-25, 16-25

Süre: 132 dakika (39, 33, 32, 28)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftasında Karayolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.


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