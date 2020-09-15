  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:27:40 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Arzum Tezcan)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)

Setler: 25-18, 25-17, 20-25, 25-20

Süre: 69 dakika (16, 16, 20,17)


AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Kuzeyboruspor, sahasında Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler a..
Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde
Medya

Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde

İtalya’da ahlaksız Can Yaman’ın takipçileri saçmalığa yenisini ekledi. Can Yaman dondurması İtalya’da satışa sunuldu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı