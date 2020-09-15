Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Elif Teksoy (Ece Güneşen, Zeynep Batmaz, Bengisu Aygün, Gökçe Akkaya)
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Melisa Memiş)
Setler: 7-25, 9-25, 9-25
Süre: 49 dakika (15, 18, 16)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.