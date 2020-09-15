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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:15:44 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Elif Teksoy (Ece Güneşen, Zeynep Batmaz, Bengisu Aygün, Gökçe Akkaya)

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Melisa Memiş)

Setler: 7-25, 9-25, 9-25

Süre: 49 dakika (15, 18, 16)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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