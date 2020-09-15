Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - PTT: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat)
PTT: Merve Tanyel, Su Zent, Semra Özer, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Bahar Akbay, Ece Morova)
Setler: 14-25, 12-25, 14-25
Süre: 58 dakika (19, 19, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.