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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - PTT: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:26:07 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat)

PTT: Merve Tanyel, Su Zent, Semra Özer, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Bahar Akbay, Ece Morova)

Setler: 14-25, 12-25, 14-25

Süre: 58 dakika (19, 19, 20)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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