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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Yeniakit Publisher
2020-09-11 22:16:06 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Vasilantonaki, Adams, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Alesia ( Gizem Güresen, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13

Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)


AYDIN (AA) - Voleybolda Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın’da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

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