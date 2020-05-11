Voleybol ligleri iptal mi? | Voleybol liglerinde şampiyonlar kim oldu?
Voleybol ligleri tescil edildi mi? Koronavirüs sebebiyle ara verilen voleybol ligleriyle ilgili karar verildi. Pek çok kişi "Voleybol maçları ne zaman oynanacak?" , "Voleybol liglerinde şampiyonlar kim?" , "Voleybol ligleri tescil edildi mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, voleybol liglerinde şampiyonlar kim oldu?
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ liglerin geleceği konusunda önemli bir açıklama yaptı. İşte, detaylar.
Voleybol ligleri iptal mi? | Voleybol liglerinde şampiyonlar kim oldu?
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı. Liglerde küme düşme olmayacak. Ayrıca alt ligden gelen takımlarla gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak.