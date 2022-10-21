Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Bugün:
20.00 Halkbank-Arkas Spor (Başkent)
Yarın:
13.00 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Şırnak)
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Hatay Merkez)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.30 Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (İzmir Atatürk)