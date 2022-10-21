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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 09:54:00 -
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Halkbank-Arkas Spor (Başkent)

Yarın:

13.00 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Şırnak)

14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Hatay Merkez)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.30 Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (İzmir Atatürk)

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