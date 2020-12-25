  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi’nde erteleme maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:17:16 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde erteleme maçlarının programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


- 13. hafta

Bugün:

14.00 İlbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)


- 17. hafta

27 Aralık Pazar:

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)

18.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)


- 18. hafta

30 Aralık Çarşamba:

14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


- 6. hafta

Yarın:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)


- 10. hafta

27 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor (Cengiz Göllü)

28 Aralık Pazartesi:

13.00 Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart (Arhavi)


- 12. hafta

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

30 Aralık Çarşamba:

16.00 Sorgun Belediyespor-Solhanspor (Sorgun)


- 16. hafta

Yarın:

14.00 Altekma-Haliliye Belediyesi (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)


- 19. hafta

Bugün:

14.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol (İnegöl)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani’nin suikastine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay