Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi’nde erteleme maçları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde erteleme maçlarının programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
- 13. hafta
Bugün:
14.00 İlbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
- 17. hafta
27 Aralık Pazar:
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)
18.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
- 18. hafta
30 Aralık Çarşamba:
14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
- 6. hafta
Yarın:
14.00 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
- 10. hafta
27 Aralık Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor (Cengiz Göllü)
28 Aralık Pazartesi:
13.00 Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart (Arhavi)
- 12. hafta
Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
30 Aralık Çarşamba:
16.00 Sorgun Belediyespor-Solhanspor (Sorgun)
- 16. hafta
Yarın:
14.00 Altekma-Haliliye Belediyesi (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)
- 19. hafta
Bugün:
14.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol (İnegöl)