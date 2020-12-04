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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:21:17 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Yarın:

14.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Aralık Pazar:

14.00 Karayolları-Beşiktaş (Başkent)

14.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Mimar Sinan)

17.00 Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


Bugün:

12.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (Başkent)

Yarın:

17.30 Arkas Spor-Solhanspor (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Tokat Belediye Plevne-Altekma karşılaşmaları ertelendi.

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