Voleybol: Haftanın programı
- Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
17.00 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)
Yarın:
13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek)
19.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
27 Eylül Pazar:
13.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)
15.00 Haliliye Belediyespor-Solhanspor (11 Nisan)
15.30 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor (İnegöl)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)