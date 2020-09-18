Voleybol: Haftanın programı
- Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Eczacıbaşı)
Yarın:
12.00 Karayolları-Kuzeyboru (Başkent)
14.00 PTT-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
16.30 Halkbank-Solhanspor (Başkent)
20 Eylül Pazar:
13.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)
14.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)
15.00 Haliliye Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (11 Nisan)