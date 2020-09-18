  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

- Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:37:48 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Bugün:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Eczacıbaşı)

Yarın:

12.00 Karayolları-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 PTT-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


Yarın:

15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

16.30 Halkbank-Solhanspor (Başkent)

20 Eylül Pazar:

13.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)

15.00 Haliliye Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (11 Nisan)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı