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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise birinci hafta müsabakalarına devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:31:41 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ilk hafta maçlarına devam edilecek. Ligde 8 Eylül Salı günün yapılan sezon açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yenmişti.

Öte yandan, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ise Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya liglerde birinci haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Bugün:

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

Yarın:

12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)

16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)

13.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)



- AXA Sigorta Efeler Ligi


13 Eylül Pazar:

12.00 Spor Toto-Solhanspor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart (İnegöl)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

16.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)

14 Eylül Pazartesi:

14.30 Haliliye Belediyespor-Altekma (11 Nisan)


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