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Voleybol: Gloria Kupası

- Türkiye: 3 - İtalya: 0

16 Ağustos 2019 Cuma 21:10
Voleybol: Gloria Kupası


Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin

Türkiye: Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay)

İtalya: Populini, Molinaro, Morello, Nkemdilim, Cecconello, Nwakalor (Scalo, Benedetta)

Setler: 25-22, 25-14, 25-17

Süre: 70 dakika (25, 22, 23)


ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ikinci mücadelesine İtalya karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-0 mağlup etti.

Kupadaki ilk maçında da Hırvatistan'ı 3-1 yenen milliler, turnuvada İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup eden Sırbistan ile organizasyonun son gününde yarın karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:10
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Gloria Kupası
  3. İtalya
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