Voleybol: Erkekler CEV Kupası
- Galatasaray: 3 - Mladost Zagreb: 028 Kasım 2018 Çarşamba 20:45
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Eldar Aliyev ( Azerbaycan), Nikolai Knızhnıkov (Rusya)
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Selim Kalaycı)
Mladost Zagreb: Marelic, Dukic, Nikacevic, Sedlacek, Mihalj, Krnic (Sarcevic, Prilic, Sabljak, Mitrasinovic)
Setler: 25-12, 25-19, 25-20
Süre: 66 dakika (18, 23, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası 2. tur ilk maçında Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost Zagreb'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Çarşamba günü Zagreb'te oynanacak.
YORUM YAZ