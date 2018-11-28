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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

- Galatasaray: 3 - Mladost Zagreb: 0

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:45
Voleybol: Erkekler CEV Kupası


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Eldar Aliyev ( Azerbaycan), Nikolai Knızhnıkov (Rusya)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Selim Kalaycı)

Mladost Zagreb: Marelic, Dukic, Nikacevic, Sedlacek, Mihalj, Krnic (Sarcevic, Prilic, Sabljak, Mitrasinovic)

Setler: 25-12, 25-19, 25-20

Süre: 66 dakika (18, 23, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası 2. tur ilk maçında Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Çarşamba günü Zagreb'te oynanacak.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:45
  1. Galatasaray
  2. mladost zagreb
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