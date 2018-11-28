Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası
- Ziraat Bankası: 3 - Maliye Piyango: 228 Kasım 2018 Çarşamba 21:36
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Michael Janosch (Avusturya), Andreas Constantinides (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Kemal Kayhan, Selim Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Fırat Ezel Filiz)
Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Görkem Sertel, Ali Berke Sağır, Kolev, Seganov)
Setler: 19-25, 25-21, 25-22, 21-25, 19-17
Süre: 123 dakika (24, 25, 26, 25, 23 )
ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Ziraat Bankası, organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yine TVF Başkent Salonu'nda oynanacak.
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