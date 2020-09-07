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Spor Voleybol Efeler Ligi'nde sezon Ankara'da başlayacak
Spor

Voleybol Efeler Ligi'nde sezon Ankara'da başlayacak

2020-2021 sezonunun açılış maçında Halkbank, yarın Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:50:44 -
Voleybol Efeler Ligi'nde sezon Ankara'da başlayacak

ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın Ankara'da açılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak sezonun açılış maçında Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

8 Eylül Salı:

14.00 Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

13 Eylül 20 Pazar:

13.00 Spor Toto-Solhan Spor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyesi-Ziraat Bankkart (İnegöl)

Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyesi (Ertelendi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)

14 Eylül Pazartesi:

14.30 Haliliye Belediyesi-Altekma (Şanlıurfa 11 Nisan)


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