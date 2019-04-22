Voleybol: Efeler Ligi play-off - Maliye Piyango: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0- Sezonu Maliye Piyango 5'inci, Tokat Belediye Plevne ise 6. sırada tamamladı

Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Erginay Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)

Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius (Semih Çelik, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan, Fatih Ürün, Mert Tetik, Atakan Topal)

Setler: 25-18, 28-26, 25-16 Süre: 80 dakika (23, 32, 25)

ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. İlk maçı 3-1 kazanan başkent temsilcisi, seride durumu 2-0 yaptı. Bu sonuçla sezonu Maliye Piyango 5'inci, Tokat Belediye Plevne ise 6. sırada tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.