Voleybol: Efeler Ligi
- Galatasaray: 3 - Tokat Belediye Plevne: 024 Kasım 2018 Cumartesi 14:44
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik, Julius, Çağlar Aksoylu)
Setler: 25-17, 26-24, 25-13
Süre: 78 dakika (24, 31, 23)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
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