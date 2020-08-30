Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler
Organizasyon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 grupta oynanacak maçların yarınki programı şöyle:
A Grubu (Burhan Felek-İstanbul)
15:30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor
18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma
B Grubu (Cengiz Göllü-Bursa)
16.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş
18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne
C Grubu (Başkent-Ankara)
16.30 Galatasaray-Haliliye Belediyespor
18.30 Halkbank-Sorgun Belediyespor
D Grubu (Başkent-Ankara)
11.30 Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol
14.00 Spor Toto-Solhanspor