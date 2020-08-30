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Spor Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler

Organizasyon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:02:40 -
Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 grupta oynanacak maçların yarınki programı şöyle:

A Grubu (Burhan Felek-İstanbul)

15:30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor

18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma

B Grubu (Cengiz Göllü-Bursa)

16.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş

18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne

C Grubu (Başkent-Ankara)

16.30 Galatasaray-Haliliye Belediyespor

18.30 Halkbank-Sorgun Belediyespor

D Grubu (Başkent-Ankara)

11.30 Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol

14.00 Spor Toto-Solhanspor


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