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Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:39:35 -
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekip, rakibine 25-22, 32-30 ve 25-17'lik setlerle üstünlük kurdu.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan ve lider durumda bulunan Fenerbahçe Opet, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Grupta bir galibiyeti bulunan Türk Hava Yolları ikinci, oynadığı 2 maçı da yitiren Beşiktaş ise üçüncü sırada yer alıyor. C Grubu'nun diğer temsilcisi Sarıyer Belediyespor'un maçları, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.

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