Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Haliliye Belediyespor: 1 - Sorgun Belediyespor: 3
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Yasin Okumuş, Fatih Yayla
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Bünyamin Aslan, Mert Tetik (Metin Durmuş, Efe Er, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz)
Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız)
Setler: 18-25, 25-27, 25-23-16-25
Süre: 131 dakika (33, 42, 30, 26)
ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Sorgun Belediyespor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.