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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Haliliye Belediyespor: 1 - Sorgun Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:59:47 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Yasin Okumuş, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Bünyamin Aslan, Mert Tetik (Metin Durmuş, Efe Er, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz)

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız)

Setler: 18-25, 25-27, 25-23-16-25

Süre: 131 dakika (33, 42, 30, 26)


ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Sorgun Belediyespor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

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