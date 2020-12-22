  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:27:23 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Alexander Berger, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Geraldo Graciano Da Silva Filho, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew Alvaro West, Jonas Waale Kvalen (Semih Çelik, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen)

Setler: : 25-20, 25-18, 25-22

Süre: 86 dakika (28, 29, 29)

ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta karşılaşmasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı
Dünya

Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu'na" ait garajlara çevik kuvvet polisince baskın düzenlenerek çalışanları sokağa atıldı. ..
Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... Kim hangi partiye oy veriyor?
Gündem

Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... Kim hangi partiye oy veriyor?

Etnik kimliğe göre seçmenlerin hangi partiye oy vereceklerine dair yapılan anket çalışmasında HDP'nin Kürtlerin partisi olduğuna dair yapıla..
İngiltere'nin hamlesi Rusları korkuttu: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz
Gündem

İngiltere'nin hamlesi Rusları korkuttu: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz

Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmek istemediğine vurgu yapan Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk Tü..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay