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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:27:42 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Burak Çevik, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, İlker Esin)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Faruk Dur, Okay Serçe, Cansın Ogbai Enaboifa, Görkem Sertel (Hasan Balcıoğlu, Alperay Demirciler, Resul Gün, Berk Yılmaz, Yılmaz Takmak, Fatih Ürün)

Setler: 25-19, 25-11, 25-15

Süre: 68 dakika (26, 20, 22)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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