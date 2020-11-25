Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Arkas Spor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 0
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Burak Çevik, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, İlker Esin)
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Faruk Dur, Okay Serçe, Cansın Ogbai Enaboifa, Görkem Sertel (Hasan Balcıoğlu, Alperay Demirciler, Resul Gün, Berk Yılmaz, Yılmaz Takmak, Fatih Ürün)
Setler: 25-19, 25-11, 25-15
Süre: 68 dakika (26, 20, 22)
İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.