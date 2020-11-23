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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligde 17. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:49:30 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

25 Kasım Çarşamba:

16.00 Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent)

Not: Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Solhanspor ve Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.



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