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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Solhanspor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:15:10 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Alper Özdemir (Musaffer Yönet, Ali İhsan Heper, Koray Şahin, Mert Nevzat Güneş, Erdem Yusuf, Burak Hazırol)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Emir Öztürk, Erden Rıfat Çevikel (Beytullah Hatipoğlu)

Setler: 25-20, 18-25, 25-19, 25-19

Süre: 114 dakika (27, 29, 30, 28)


BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Solhanspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.


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