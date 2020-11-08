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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank: 3 - Haliliye Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:36:42 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül)

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz, Yordan, Hernandez, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic (Mert Tetik, Metin Durmuş)

Setler: 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 78 dakika (26, 23, 29)


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

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