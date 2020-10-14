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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:05:14 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma

Afyon Belediye Yüntaş: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) (Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin

Setler: 20-25, 21-25, 18-25

Süre: 85 dakika (28, 32, 25)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.


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