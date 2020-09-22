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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Halkbank: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:02:22 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak)

Halkbank: Walsh, Faik Samet Güneş, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Done, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Murat Karakaya, Gökhan Gökgöz)

Setler: 21-25, 20-25, 20-25

Süre: 94 dakika (31, 31, 32)


BURSA (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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