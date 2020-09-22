Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Halkbank: 3
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak)
Halkbank: Walsh, Faik Samet Güneş, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Done, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Murat Karakaya, Gökhan Gökgöz)
Setler: 21-25, 20-25, 20-25
Süre: 94 dakika (31, 31, 32)
BURSA (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.