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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Spor Toto 3

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:39:25 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Arpad Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Berk Dilmenler, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Spor Toto: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Ferreira (Murat Tokgöz,Deniz İvgen)

Setler: 20-25, 25-21, 24-26, 23-25

Süre: 139 dakika (34, 33, 39, 33)


BURSA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta müsabakasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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