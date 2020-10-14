  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 0 - Arkas Spor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:12:30 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Erenhan Can, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Yasin Akgül (Cengiz Tuna İnanç, Onur Soydan, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Winkelmuller Matic, Lagumdzija)

Setler: 23-25, 17-25, 16-25

Süre: 72 dakika (27, 23, 22)


ARTVİN (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın
Siyaset

Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akrabaların parti yönetimine getirilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay