Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Bulgaristan: 1 - Sırbistan: 3



Salon: Ankara Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika) Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Petrova) Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Veljkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic (Pusic, Blagojevic, Busa, Mina Popovic, Mirkovic) Setler: 25-16, 21-25, 20-25, 16-25 Süre: 98 dakika (25, 27, 25, 21)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Sırbistan gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerken Bulgaristan Fransa'ya 3-2 kaybetmişti.

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