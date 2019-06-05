Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0



ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada rakibi karşısında setleri 25-14, 25-9 ve 25-23 kazandı. Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 8'inci maçında 7'nci galibiyetine ulaşan milliler, 21 puana yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 3. haftanın son maçında ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.

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