Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
- Türkiye: 3 - Bulgaristan: 005 Haziran 2019 Çarşamba 13:13
ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada rakibi karşısında setleri 25-14, 25-9 ve 25-23 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 8'inci maçında 7'nci galibiyetine ulaşan milliler, 21 puana yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 3. haftanın son maçında ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.
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