Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig
- Türkiye: 3 - Slovakya: 0- A Milli Erkek Voleybol Takımı, ligdeki dördüncü maçını da kazandı08 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Chavdar Marev (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)
Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Döne, İzzet Ünver)
Slovakya: Palgut, Lamanec, Ondrovic, Kovac, Firkal, Pavelka (Vitko, Gavenda, Kyjanica, Jendrejcak, Lux, Goc)
Setler: 25-15, 25-11, 25-17
Süre: 69 dakika (26, 19, 24)
MALATYA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.
Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.
YORUM YAZ