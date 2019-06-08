Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig - Türkiye: 3 - Slovakya: 0- A Milli Erkek Voleybol Takımı, ligdeki dördüncü maçını da kazandı



Salon: Malatya Merkez Hakemler: Chavdar Marev (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye) Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Döne, İzzet Ünver) Slovakya: Palgut, Lamanec, Ondrovic, Kovac, Firkal, Pavelka (Vitko, Gavenda, Kyjanica, Jendrejcak, Lux, Goc) Setler: 25-15, 25-11, 25-17 Süre: 69 dakika (26, 19, 24)

MALATYA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.



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