Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - İtalya: 3 - Türkiye: 2- Ay-yıldızlı ekip, üçüncülük maçında Rusya ile karşılaşacak



ANKARA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi. Meksika'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, yarı finalde İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Milli takım, İtalya'ya 25-19, 26-24, 21-25, 16-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Türkiye, üçüncülük maçında yarın TSİ 01.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

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