Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye, bir üst tura yükseldi



ANKARA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi. Meksika'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Genç Kız Milli Takımı, Domo de la Feria'da oynanan ve 2 saat 3 dakika süren maçı 18-25, 25-23, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı. Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, adını bir üst tura yazdırdı.



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