Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
- C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye, bir üst tura yükseldi15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
ANKARA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi.
Meksika'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Genç Kız Milli Takımı, Domo de la Feria'da oynanan ve 2 saat 3 dakika süren maçı 18-25, 25-23, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, adını bir üst tura yazdırdı.
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