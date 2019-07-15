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Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

- C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye, bir üst tura yükseldi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi.

Meksika'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Genç Kız Milli Takımı, Domo de la Feria'da oynanan ve 2 saat 3 dakika süren maçı 18-25, 25-23, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, adını bir üst tura yazdırdı.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
  1. 20 yaş altı dünya voleybol şampiyonası
  2. Sırbistan
  3. türkiye
  4. Voleybol

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