Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Türkiye ilk maçında yarın Japonya ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Mısır'da başlayan Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım şampiyonada D Grubu'nda Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Japonya ve Peru ile mücadele edecek. Başkent Kahire'deki grup mücadelesinde Türkiye ilk maçını yarın TSİ 13.30'da Japonya ile yapacak. Milliler, 7 Eylül Cumartesi Peru, 8 Eylül Pazar günü Bulgaristan, 9 Eylül Pazartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Toplam 20 takımın beşerli olarak 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar, çapraz eşleşmeyle 8'li finallerde karşı karşıya gelecek. Başantrenör Şahin Çatma yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Hilal Kocakara, Derin Ezgi Taşdemir, İpar Kurt, Elifsu Eriçek, Çağla Salih, Sabire Karacaova, Dalia Wilson, Hanife Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay, Damla Tokman, Aleyna Göçmen, Gülce Güçtekin.



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